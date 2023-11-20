Konya'da Otel Tartışması Sonucu Şahıs Tutuklandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde çocuğunun bir otelde olduğunu belirterek polise şikayette bulunan bir şahıs, götürüldüğü otelde görevlilerle girdiği tartışmada kendisine müdahale etmek isteyen polise mukavemet edince gözaltına alındı. Şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde çocuğunun bir otelde olduğunu belirterek polise şikayette bulunan bir şahıs, götürüldüğü otelde görevlilerle girdiği tartışmada kendisine müdahale etmek isteyen polise mukavemet edince gözaltına alındı. Şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, polis merkezine müracaat eden N.B. isimli şahıs, çocuğunun bir otelde olduğunu söyleyerek polisten yardım istedi. Polis ekipleri ile birlikte otele giden N.B., burada otel görevlilerine zorluk çıkarıp taşkınlık yaptı. Şahsa müdahale eden polislere de direnen ve saldıran N.B. polisler tarafından zor kullanılarak etkisiz hale getirildi. Otelde bulunan çocuğu da ekipler tarafından alınan N.B., doktor raporu için götürüldüğü Akşehir Devlet Hastanesinde de taşkınlıklarına devam edip görevlilere saldırınca gözaltına alındı. Yapılan sağlık kontrolünde N.B.'nin 188 promil alkollü olduğu tespit edildi. Şüpheli N.B. hakkında görevli memura mukavemet, görev yaptırmamak için direnme suçlarından işlem yapıldı. Hakkında yapılan işlemlerin ardından Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen N.B., savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle sevk edildiği Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanarak Akşehir Cezaevine gönderildi. - KONYA