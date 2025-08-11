Konya'da Ormanlık Alanda Yangın Paniği

Konya'da Ormanlık Alanda Yangın Paniği
Seydişehir ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, bölge halkını tedirgin etti. Yangına itfaiye ekipleri ve mahalle sakinleri müdahale etti.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, ilçeye bağlı Gevrekli Mahallesi Sarıot mevkiinde başladı. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Şefliği ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederken, mahalle halkı da traktörlerine taktıkları su tankerleriyle ekiplerin yardımına koştu. Kontrol altına alarak söndürülen yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

