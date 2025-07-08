Konya'da Orman Yangınlarına Karşı Uyarılar Yapıldı

Konya'da huzur ve güven ortamının muhafazasına yönelik çalışmalar devam ederken, son günlerde meydana gelen orman yangınlarına karşı da vatandaşlara yangına sebebiyet verecek davranışlardan kaçınmaları uyarısında bulunuldu.

Konya Valisi İbrahim Akın, haziran ayı içerisindeki güncel güvenlik ve asayiş olaylarına ilişkin açıklamalarda bulundu. İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul ve İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek'in de katıldığı toplantıda konuşan Vali Akın, son günlerde çıkan orman yangınlarına dikkat çekerek, "Konya'mız, sahip olduğu 6 milyon 430 bin dekar ormanlık alanıyla, ülkemizin en büyük orman varlığına sahip 6'ıncı ili konumundadır. İlimiz genel yüzölçümünün yaklaşık yüzde 16'sını oluşturan bu alanlar, doğal zenginliğimiz olduğu kadar, aynı zamanda gelecek nesillere bırakacağımız en kıymetli miraslarımızdan da biridir. Ancak bu değerli mirası korumak, yalnızca ilgili kurumlarımızın değil, hepimizin ortak sorumluluğudur. Özellikle yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte artan sıcaklıklar, düşük nem oranı ve rüzgarlı hava şartları; orman yangını riskini ciddi boyutlara taşımaktadır. Yangın tehlikesine karşı alınan önleyici tedbirler kapsamında, Konya ili sınırları içerisindeki belirli ormanlık alanlara 01 Temmuz 2025 –15 Ekim 2025 tarihleri arasında girişler yasaklanmış ve sizlerin aracılığı ile kamuoyuyla paylaşılmıştır. Vatandaşlarımızdan, bu karar doğrultusunda ormanlarımızı koruma konusunda azami hassasiyet göstermelerini, ateş ve anız yakma, sigara izmariti atma gibi yangına sebep olabilecek davranışlardan özellikle kaçınmalarını rica ediyorum" dedi.

Huzur ve güvenlik için çalışmalar devam ediyor

Konya'da jandarma ve emniyet tarafından huzur ve güvenlik için yapılan çalışmalara değinen Vali Akın, "Ocak-Haziran ayları arasında gerçekleştirilen çalışmalarla, terörle mücadele kapsamında son 6 ay içerisinde ilimiz genelinde toplam 89 operasyon icra edilmiş, gözaltına alınan 131 şüpheliden, 28'i tutuklanırken, 86 şahıs hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Asayiş suçları yönünden değerlendirdiğimizde; mal varlığına karşı işlenen otodan hırsızlık, kapkaç, yankesicilik, motosiklet hırsızlığı, oto hırsızlığı, evden hırsızlık, iş yerinden ve kurumdan hırsızlık, yağma ve dolandırıcılık olmak üzere 9 önemli suç başlığında bir önceki yılın aynı dönemine göre toplam olay sayısında yüzde 22 oranında azalma sağlanmıştır. Geleceğimizin teminatı gençlerimizi hedef alan zehir tacirleri ve sokak satıcılarına karşı mücadelemizi de aralıksız sürdürüyoruz. İlimiz genelinde narkotik birimlerimizce 685 operasyon icra edilmiş, bin 30 şüpheli gözaltına alınmış, 660 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Son 6 ayda gerçekleştirilen bu başarılı operasyonlar neticesinde 1 milyon 467 bin 569 adet uyuşturucu hap, 81,5 kilogram narkotik madde ve 364 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiştir" diye konuştu. - KONYA