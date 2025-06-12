Konya'da Organize Suç Örgütüne Operasyon: 9 Tutuklama

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Konya'da gerçekleştirilen operasyonda, çek senet tahsilatı yapan, iş yerlerini kurşunlayan ve haraç isteyen bir organize suç örgütüne yönelik 9 kişi tutuklandı. Operasyon, 14 farklı adrese eş zamanlı olarak yapıldı ve çok sayıda silah, uyuşturucu madde ile dijital materyal ele geçirildi.

Konya'da organize suç örgütüne operasyon: 9 tutuklama

KONYA - Konya'da çek senet tahsilatı yaptı yapan, iş yeri kurşunlayan ve haraç isteyen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi tutuklandı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen kapsamlı soruşturma çerçevesinde B.S. liderliğindeki organize suç örgütüne darbe vurdu. Organize suç örgütüne yönelik projeli çalışma kapsamında Konya il merkezi ve Bozkır ilçesinde helikopter destekli 14 ikamet, 1 iş yeri ve 1 araca eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda M.Ö., N.A., A.A., İ.K., B.U., B.H.G., B.Y., H.A., E.B., M.C.S., M.A., E.D., S.S., İ.C. ve F.K.B. isimli 15 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda yapılan aramalarda 1 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği, 19 adet uyuşturucu hap, 3 bıçak, 1 muşta, 96 adet tabanca fişeği, 1 jop, 1 kelepçe ile birlikte çok sayıda çek, senet ve dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin, il genelinde alacak verecek meselelerine müdahil olarak menfaat karşılığı çek ve senet tahsilatı yaptıkları, ödeme yapmayan şahısların iş yerlerini kurşunladıkları ve haraç istedikleri tespit edildi. Ayrıca örgüt üyelerinin, silahla adam yaralama ve tehdit gibi yöntemlerle halk arasında korku ve paniğe sebep oldukları, bu kapsamda iş yerinin kurşunlanması, kasten öldürmeye teşebbüs, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve silahla yaralama gibi toplam 13 ayrı suça karıştıkları belirlendi. Soruşturma sürecinde 9 kişi tutuklanırken, 4 şüpheli savcılık kararıyla, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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