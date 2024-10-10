Konya'da Okul Servis Araçlarına Denetim

Konya'nın Kulu ilçesinde okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Okul servis araçları yönetmeliği çerçevesinde Kulu İlçe Kapalı Pazar Yerinde denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde; servislerin yönetmelik esaslarına uygunluğu ve öğrencilerin güvenliği için gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları, periyodik genel kontrol, mesleki yetki belgesi, güzergah belgesi ve diğer gerekli evrak ve belgeler kontrol edildi. Denetimler esnasında yönetmelik gereği öğrenci servislerinde bulunması gereken ve sürücülerin uymaları gereken emniyet kemeri kontrolü, yolcu, koltuk sayıları, bindirilen öğrenci sayısı, okul taşıtı levhası, çalışma karnesi, ehliyet, ruhsat kontrolü, yangın tüpleri ve diğer gerekli olan evrak ve aletler çerçevesinde toplamda ilçe genelinde 135 servis aracının kontrolün yapılmasına başlandı. Servis araçlarının kontrollerinin belirli aralıklarla devam edeceği belirtildi.

Denetimlere, Kulu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Bakırtaş, Şube Müdürü Hasan Karagedik, Kulu Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Ömer Dağ, jandarma, ve polis ekipleri katıldı. - KONYA