Konya'da Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu: 3 Tutuklama

Konya'da polis ekipleri, nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik düzenledikleri operasyonda 3 kişiyi tutukladı. 5 farklı olayda 32 milyon 959 bin 201 TL'lik haksız kazanç elde eden şüphelilere Ankara, İzmir, Antalya, Denizli, Kırıkkale ve Düzce'de eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Konya'da polis ekiplerinin, nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik yaptığı operasyonda 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, 5 farklı olayda toplam 32 milyon 959 bin 201 TL'lik haksız kazanç elde ettikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için Ankara, İzmir, Antalya, Denizli, Kırıkkale ve Düzce illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca operasyon kapsamında adı geçen şahıslardan birinin, süreçten önce cezaevinde tutuklu bulunduğu öğrenildi. - KONYA

