Konya'da Nesli Tehlike Altındaki Sincapların Satışı Engellendi

Konya'da, internet üzerinden nesli tehlike altındaki sincapları satışa çıkardığı tespit edilen bir şahsın evine düzenlenen operasyonda 6 sincap ele geçirilirken, olayla ilgili bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri sanal devriye çalışmaları çerçevesinde, CITES (Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme) çerçevesinde koruma altında bulunan sincapların bir internet sitesi üzerinden satışa sunulduğunu tespit etti. Elde edilen bilgiler istikametinde merkez Meram ilçesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, evde yaptıkları aramalarda 6 sincap ele geçirdi. Nesli tehlike altında olan hayvanların izinsiz şekilde bulundurulması ve ticaretinin yapılması suçlarından 1 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KONYA