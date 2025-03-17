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Konya'da Narkotik Operasyonlarında 60 Şüpheli Tutuklandı

Konya'da Narkotik Operasyonlarında 60 Şüpheli Tutuklandı
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Konya'da yapılan narkotik operasyonlarında 60 şüpheli tutuklandı. 44 ayrı operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Konya'da Narkotik ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 60 şüpheli tutuklandı.

Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 Mart -13 Mart 2025 tarihleri arasında il genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda, yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, çok sayıda kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerinin gerçekleştirdiği 44 ayrı operasyonda; 20 bin 735 adet sentetik ecza hap, 2 bin 52 adet ecstasy, 518,77 gram sentetik kannabinoid, 204,83 gram esrar, 154,55 gram metamfetamin, 124 adet captagon, 64 adet peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid, 62,85 gram eroin, 37,1 gram kokain, 3 gram skunk, 4 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tüfek, 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonlar çerçevesinde hakkında adli işlem başlatılan 88 şüpheliden 37'si tutuklandı. Ayrıca, uyuşturucu suçlarından aranan 31 kişi yakalanırken, bunlardan 23'ü tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Yapılan operasyonlarda toplamda 60 şahıs tutuklandı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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