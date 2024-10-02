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Konya'da Müzisyenin Şovunda Yangın: Klarneti Alev Aldı

Konya'da Müzisyenin Şovunda Yangın: Klarneti Alev Aldı
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Konya'da bir kafede sahne alan müzisyen, şov yaparken klarnetine taktığı konfetiden dolayı alev aldı. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Müzisyenin sağlık durumu iyi.

Konya'da bir müzisyen şov için klarnetine taktığı konfetiden kendini yaktı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesinde bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kafede sahne alan bir müzisyen şov yapmak için konfetiyi yakarak klarnetinin uçuna sıkıştırdı. Müzisyenin klarnetini çalmaya devam ettiği esnada klarnet alev aldı. Müzisyen hemen konfetiyi çıkarırken kafedeki diğer vatandaşlar yardımına koştu. Müzisyenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde; müzisyenin konfetiyi klarnetine koyması ve bir anda alev alması, konfetiyi çıkarması ve yardım etmeye çalışanlar yer alıyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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