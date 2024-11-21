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Konya'da Müştemilat Yangını Kontrol Altına Alındı

Konya'da Müştemilat Yangını Kontrol Altına Alındı
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Konya'nın Kulu ilçesinde bir evin bahçesindeki kömürlük ve tandırlık olarak kullanılan müştemilatta çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda müştemilat kullanılamaz hale geldi.

Konya'nın Kulu ilçesinde bir evin bahçesinde bulunan kömürlük ve tandırlık olarak kullanılan müştemilatta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Canımana Mahallesinde bulunan bir evin bahçesinde bulunan müştemilatta çıktı. Edinilen bilgiye göre, O.E.'ye ait evin müştemilatından henüz bilinmeyen bir sebeple dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden ev sahibinin yangına müdahalesi yeterli olmayınca durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Adrese gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, müştemilat kullanılamaz hale geldi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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