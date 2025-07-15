Konya'da Müstakil Evde Ot Yangını Kontrol Altına Alındı

Konya'da Müstakil Evde Ot Yangını Kontrol Altına Alındı
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Konya'nın Kulu ilçesinde bir müstakil evin bahçesindeki ot yangını, itfaiye ekipleri tarafından ev ve müştemilata zarar vermeden söndürüldü.

Konya'nın Kulu ilçesinde, müstakil evin bahçesindeki ot yangını, ev ve müştemilata zarar vermeden itfaiye tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kulu'ya bağlı Yazıçayır Mahallesinde H.Ö.'ye ait müstakil ev ve müştemilatının bulunduğu geniş bahçede ot yangını çıktı. Evdekiler yanan otları kendileri ve komşuların desteğiyle söndürmeye çalışırken, durum itfaiyeye bildirildi. İtfaiye ekipleri yanan otlara müdahale ederek ev ve müştemilata zarar vermeden söndürdü. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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