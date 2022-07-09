Konya'da motosikletten savrulan 2 kardeş yaralandı Konya'nın Kulu ilçesinde motosikletle kaza yapan 2 kardeş yaralandı. Konya'nın Kulu ilçesinde motosikletle kaza yapan 2 kardeş yaralandı. Kaza, saat 09.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi itfaiye yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.M.A. (21) ile kardeşi M.A'nın (16) bulunduğu motosiklet, sokak kavşağında plakası alınamayan bir otomobille temas etmesi sonucu kontrolden çıkarak savruldu. Kazada motosiklette bulunan Y.M.A. ve kardeşi M.E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. İki kardeş ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Cumhuriyet Mahallesi İtfaiye Konya 3. Sayfa Haberler

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