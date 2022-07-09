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Konya'da motosikletten savrulan 2 kardeş yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Konya'da motosikletten savrulan 2 kardeş yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde motosikletle kaza yapan 2 kardeş yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde motosikletle kaza yapan 2 kardeş yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi itfaiye yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.M.A. (21) ile kardeşi M.A'nın (16) bulunduğu motosiklet, sokak kavşağında plakası alınamayan bir otomobille temas etmesi sonucu kontrolden çıkarak savruldu. Kazada motosiklette bulunan Y.M.A. ve kardeşi M.E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. İki kardeş ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Mahallesi İtfaiye Konya 3. Sayfa Haberler

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