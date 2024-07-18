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Konya'da motosikletli polis ekibi ile aynı yönde seyir halinde olan motosikletin karıştığı kazada 1'i polis 2 kişi yaralandı

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Konya'da meydana gelen kazada, motosikletli polis ekibi ile aynı yönde seyir halinde olan bir motosikletin karışması sonucu 1'i polis 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Konya'da motosikletli polis ekibi ile aynı yönde seyir halinde olan motosikletin karıştığı kazada 1'i polis 2 kişi yaralandı.

Kaza, 15.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Akşemsettin Mahallesi Çevre Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yeni Sille Caddesi istikametinden Meram Fatih Caddesi istikametine seyir halinde olan Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı motosiklet timi biriminden görevli polis memuru M.A., idaresindeki 42 A 5639 plakalı motosiklet sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Bu sırada aynı yönde seyir halinde olan plakasız motosiklet sürücüsü A.T.D. direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından polis memuru ve diğer sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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