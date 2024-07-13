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Konya'da motosikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

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Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Konya'nın Kulu ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Camikebir Mahallesi Merkez Cami önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A.'nın idaresindeki plakasız dağ motosikleti yolun karşısına geçmekte olan A.D.'ye (32) çarparak savruldu. Kazada motosiklet sürücüsü ile yaya yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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