Üye Girişi
Haberler

Konya'da motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

Konya'da motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Seydişehir ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Ulukapı Mahallesi Şehit Jandarma Komando Onbaşı Cemal Babuccu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turan Ali P. (26) idaresindeki 42 AVG 998 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen Ahmet A.'ya (58) çarptı. Çarpmanın etkisi ile devrilen motosikletin sürücüsü Turan Ali P. ile çarptığı Ahmet A. yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Trafik Kazaları Yerel Haberler Seydişehir Motosiklet Güvenlik 3-sayfa trafik konya Kaza

İsrail 'Yahya Sinvar'ı öldürdük' dedi, Hamas'tan beklenen açıklama geldi

İsrail "Öldürdük" dedi, Hamas'tan beklenen açıklama geldi

 Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail-İran savaşını yüksek bir ihtimal olarak değerlendirmemiz lazım

Hakan Fidan uyardı: 2 ülke arasında savaş çıkma ihtimali oldukça yüksek

 Ünlü oyuncu Vural Çelik hayatını kaybetti

Avrupa Yakası ve Seksenler dizilerinin sevilen oyuncusu hayatını kaybetti
Hayatını kaybeden oyuncu Vural Çelik, 2 gün önce hastaneden video paylaşmış

Sevenlerini yasa boğan ünlü oyuncu 2 gün önce video paylaşmış
18 Ekim Cuma Hutbesi yayınlandı! 18 Ekim Cuma Hutbesi tam metni! Avrupa Yakası Kubilay neden öldü? Vural Çelik evli miydi, bekar mıydı? Vural Çelik neden öldü, hastalığı neydi? Vural Çelik kimdir, kaç yaşında? 17-18 Ekim Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Abdullah Ustaosmanoğlu cenaze namazı ne zaman, nerede, hangi camide kılınacak? Abdullah Ustaosmanoğlu kimdir, Abdullah Ustaosmanoğlu hayatı ve biyografisi! 17-18 Ekim bugün ve yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? Abdullah Ustaosmanoğlu öldü mü, neden öldü? (İSMAİLAĞA) Abdullah Ustaosmanoğlu hasta mıydı, hastalığı neydi? Galatasaray kadın futbol takımı Şampiyonlar Ligi grubundan çıktı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.