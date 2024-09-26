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Konya'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: İki Çocuk Yaralandı

Konya'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: İki Çocuk Yaralandı
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Konya'nın Kulu ilçesinde gerçekleşen kazada, motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcu yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Kulu ilçesinde motosiklet ve otomobilin çarpışması sonucu iki çocuk yaralandı.

Kaza, saat 08.15 sıralarında Kulu merkez Kemaliye Mahallesi İsmail Efendi Caddesi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ü.K.'nin idaresindeki 06 SF 010 plakalı otomobil ile S.E.Ç.'in (15) idaresindeki 42 AVP 215 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve arkasında yolcu olarak bulunan C.T. (16) yere savrularak yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Otomobil Polis Çocuk konya Kaza Kulu

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