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Konya'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: Bir Yaralı

Konya'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: Bir Yaralı
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Konya'nın Kulu ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı ve olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobille çarpışan motosikletli yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Kulu'ya bağlı Ömeranlı Mahallesi Konya Ankara kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D. idaresindeki motosiklet seyir halinde olan K.Ş. (35) yönetimindeki 07 BBC 815 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü M.D. yaralandı. Yaralı motosikletli ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kavşağa gelen motosikletin durakladığı, ardından hareket ederek yoldan gelen otomobil ile çarpışması ve sürücünün savrularak yere düştüğü görülüyor. Kaza ile ilgili tahkikat devam ediyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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