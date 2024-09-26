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Konya'da Motosiklet ve Kamyonet Çarpıştı: 15 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Konya'da Motosiklet ve Kamyonet Çarpıştı: 15 Yaşındaki Çocuk Yaralandı
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Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen kazada, 15 yaşındaki motosiklet sürücüsü M.G. yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Konya'nın Kulu ilçesinde motosikletin kamyonetle çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü 15 yaşındaki çocuk yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Ahmet Baran Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.G. (15) idaresindeki 42 AZR 850 plakalı motosiklet ile Y.T. idaresindeki 51 AAG 396 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmada motosiklet sürücüsü yere savrularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kamyonet sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Öte yandan, kaza anı ise bir iş yeri kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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