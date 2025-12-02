Konya'da Motosiklet Sürücüsünden Yürekleri Ağa Getiren Takip

Konya'da seyir halindeki tırın peşinde ilerleyen motosiklet sürücüsü yürekleri ağza getirdi. O anlar ise başka bir araçta bulunanlar tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Büyükkayacık Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinden Ankara istikametine seyir halinde olan hafriyat taşıyan tırı peşinden bir motosiklet sürücüsü takip etmeye başladı. Zaman zaman tırın dorsesinin tamponuna yaklaşan motosiklet sürücüsü yürekleri ağza getirdi. O anlar ise başka bir araçta bulunanlar tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, seyir halinde olan tırın peşinde hızla seyreden motosiklet görülüyor. - KONYA