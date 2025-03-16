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Konya'da Motosiklet Sürücülerine Denetim

Konya'da Motosiklet Sürücülerine Denetim
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Kulu ilçesinde, trafik ekipleri kurallara uymayan motosiklet sürücülerini denetleyerek cezai işlemler uyguladı. Denetimler, aşırı gürültü ve hız yapan sürücüleri hedef aldı.

Konya'nın Kulu ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Asayiş ekiplerinin kurallara uymayan motosiklet sürücülerine yönelik denetimleri sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, denetimler Atatürk Caddesi başta olmak üzere aşırı gürültü ve hız yapan motosiklet sürücülerine yönelik gerçekleştirildi. Denetimlerde, kasksız, plakasız, eksik evrakı olan ve kurallara uymayan motosiklet sürücülerine cezai işlemler uygulanarak bazı motosikletler emniyet müdürlüğü bahçesine çekildi. Polis ekiplerinin cadde ve sokaklarda uygulamalara devam edeceği, kurallara uymayan sürücülere gerekli cezaların yazılacağı belirtildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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