Konya'da motosiklet kazasında hayatını kaybeden sağlık çalışanı için cenaze töreni düzenlenecek

Konya'nin Karapınar ilçesinde 3 gün önce motosiklet kazasında yaralanan ve hastanede tedavi gören sağlık çalışanı Enver Gönüllü kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, 3 gün önce Karapınar-Emirgazi Kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karapınar'da 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda çalışan Enver Gönüllü (46) idaresindeki 42 ABH 141 plakalı motosiklet seyir halindeyken kontrolden çıkarak yol kenarına takla attı. Kazada yaralanan Gönüllü, ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Enver Gönüllü burada yapılan ilk müdahalenin ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Hastanede tedavisi devam eden Enver Gönüllü yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Evli ve 4 çocuk babası olan Enver Gönüllü'nün cenazesi Karapınar'da son yolculuğuna uğurlanacak. - KONYA