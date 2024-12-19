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Konya'da Motosiklet Kazası: Yaya ve Sürücü Yaralandı

Konya'da Motosiklet Kazası: Yaya ve Sürücü Yaralandı
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Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosiklet çarptı, iki kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Konya'nın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosikletin çarpması sonucu meydana gelen kazada, yaya ile motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Mehmet Akif Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.A.L. (19) idaresindeki 33 LT 997 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan N.K. (57) isimli kadına çarptı. Kazada yaya ve devrilen motosikletin sürücüsü savrularak yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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