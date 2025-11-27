Konya'da Motosiklet Kazası: Üniversite Öğrencisi Hayatını Kaybetti

Konya'da tır ile çarpışan motosikletin üniversite öğrencisi olan sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 10.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Bedir Mahallesi Çevre Yolu Caddesi Sanayi Köprülü Kavşağı Üst Geçidi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yeni İstanbul Caddesi'nden Çevre Yolu Caddesi istikametine seyir halinde olan Necmettin Erbakan Üniversitesi Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü öğrencisi olan 21 yaşındaki Muhammed Apdu Supahi idaresindeki 06 AL 9218 plakalı motosiklet, sürücüsünün ismi alınamayan 42 EBA 02 plakalı tır ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü üniversite öğrencisi olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından polis ekipleri caddeyi trafiğe kapattı. Gencin cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Tır sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA