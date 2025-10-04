Haberler

Konya'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Beyşehir ilçesinde bir motosiklet ile aracın çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi, sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, ilçeye bağlı Üzümlü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.G. idaresindeki motosiklet seyir halinde iken bir araçla çarpışarak devrildi. Motosikletten yere savrulan sürücü yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan motosiklet sürücüsü, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
