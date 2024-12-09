Üye Girişi
Haberler
Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in tamamında kontrolü sağladı

Esad'ın kirli planı da çöktü! Suriye Milli Ordusu'ndan kritik operasyon

 Esad'ın mezbahası! Buradan çıkarılanlar ismini bile hatırlamıyor

Esad'ın mezbahası! Buradan çıkarılanlar ismini bile hatırlamıyor

 İsrail 51 yıl sonra Suriye'de bir bölgeyi işgal etti, Rusya'dan BM'ye acil toplantı çağrısı geldi

51 yıl sonra ilk kez çekilen fotoğraf Orta Doğu'yu iyice karıştırdı
'Esad, Rusya'da görüntülendi' diye paylaşıldı ama gerçek bambaşka

"Esad, Rusya'da görüntülendi" diye paylaşıldı ama gerçek bambaşka

Konya'da Motosiklet Kazası: İki Yaralı

Konya'da Motosiklet Kazası: İki Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Ereğli ilçesinde iki motosikletten meydana gelen trafik kazasında her iki sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Konya'nın Ereğli ilçesinde 2 motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Atatürk Caddesi Eski Emniyet kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.T. (43) idaresindeki 42 ENP 31 plakalı motosiklet ile D.İ.'nin (23) kullandığı 42 AUD 107 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada her iki motosiklet sürücüsü de yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Telefon konuşmalarını canlı yayında anlattı
img

Sinan'dan Wanda'ya olay gönderme
img

"Başlarım sizin Esad'ınıza" diye bağırdı, gözaltına alındı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

CANLI ALTIN KURU | 9 Aralık çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı! Rize Valisi kim? İhsan Selim Baydaş kimdir, kaç yaşında ve nerelerde görev yaptı? Çağdaş Cam halka arz! Çağdaş cam ne zaman halka arz olacak? Çağdaş cam halka arz kaç lot verir? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 9 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? AFAD 1000 PERSONEL ALIMI! AFAD personel alım başvuruları başladı mı? AFAD personel alımı başvuru ekranı! MasterChef Emre kimdir, elendi mi? MasterChef Emre Ün kaç yaşında? Asgari ücret ilk toplantısı ne zaman? Ali Rıza Binboğa kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Ali Rıza Binboğa kaç yaşında, nereli? Ali Rıza Binboğa biyografisi! Suriyeliler dönüyor mu? Suriyeliler ülkelerine dönecek mi? Öğretmen ek ders ücretleri ne kadar olacak 2025?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.