Konya'da Motosiklet Kazası: 5 Yaralı

Güncelleme:
Konya'nın Karapınar ilçesinde motosikletin hafif ticari araca çarpmasının ardından savrularak kaldırımda bulunan üç yayaya çarpması sonucu totalde 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosiklet savrularak kaldırımdaki yayalara çarptı. Kazada 2 sürücü ile kaldırımda bulunan 3 yaya yaralandı.

Kaza, saat 20.15 sıralarında Hacı İsa Mahallesi 130309. Sokak ile Ahmet Hamdi Mutlu Caddesi'nin kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 130309. Sokak'tan gelen R.Z. yönetimindeki 42 AZS 588 plakalı motosiklet, Ahmet Hamdi Mutlu Caddesi üzerinden Hacı İsa Camii istikametine seyir halinde olan M.T.Y. idaresindeki 06 DSM 575 plakalı hafif ticari araca yan kısmından çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet kaldırımda bulunan yayalara çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü R.Z., hafif ticari araç sürücüsü M.T.Y. ile yaya olarak kaldırımda bulunan M.Ç., S.C. ve Y.S. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
