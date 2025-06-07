Konya'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Konya'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı
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Konya'da plakasız motosikletin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 25 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti, 20 yaşındaki yolcu ağır yaralandı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Konya'da motosikletin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, saat 20.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Bilecik Mahallesi Karanfil Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet Koyuncu (25) idaresindeki plakasız motosiklet cadde üzerinde seyir halindeyken şarampole devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken motosiklette yolcu konumunda bulunan Ali Rıza T. (20) ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına kaldırıldı. Koyuncu'nun cansız bedeni ise ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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