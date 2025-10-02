Konya'da Motosiklet İşçi Servisiyle Çarpıştı: 2 Yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde işçi servisi ile çarpışarak alev alan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir Isparta Kara yolu çevre yolundaki kavşakta bir akaryakıt istasyonu yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.S.'nin (18) idaresindeki 42 AZM 980 plakalı motosiklet, kavşakta karşı yönden gelen F.Ü. idaresindeki 42 B 6090 plakalı işçi servisi ile çarpıştı. Kazada çarpışmanın şiddetiyle devrilerek alev alan motosikletten savrulan sürücü ile arka koltukta oturan T.S. (22) yaralandı. Motosikletteki yangına akaryakıt istasyonu çalışanları yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. Yaralı T.S. ile sürücü adrese sevk edilen ambulanslarla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. İçerisinde çok sayıda işçinin bulunduğu servis midibüsündekiler ise kazayı yara almadan atlattı.

Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA