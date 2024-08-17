Konya'da motosiklet ile otomobil çarpıştı, sürücü yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında ilçeye bağlı Kemaliye Mahallesi İsmail Efendi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.E.İ. idaresindeki 42 MB 4465 plakalı otomobil ile E.Y.T.'nin kullandığı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü yere düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA