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Konya'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 kişi ağır yaralandı

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Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Seydişehir-Antalya çevre yolu Muradiye kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.Ü. idaresindeki 42 ATH 284 plakalı otomobil ile sürücüsü henüz belirlenemeyen 42 ZV 545 plakalı motosiklet çarpıştı. Kaza sonrası motosiklet yaklaşık 50 metre sürüklenirken motosiklette bulunan M.A.K. (17) ve H.B.T. (16) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından M.A.K. ve H.B.T'ye yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılırken durumları ağır olan yaralılar daha sonra Konya'ya sevk edildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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