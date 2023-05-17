Konya'da motosiklet ile işçi servisi çarpıştı: 2 ölü

Konya'nın Ereğli ilçesinde motosiklet ile işçi servisinin çarpışması sonucu motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Çömlekçi Mahallesi Halkapınar yolu üzeri Aksu Camii civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mert Yusuf Baştuğ yönetimindeki 42 EJN 59 plakalı motosiklet ile S.E. idaresindeki 42 GAD 87 plakalı işçi servisi çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Mert Yusuf Baştuğ'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Motosiklette yolcu olarak bulunan Hüseyin Talha Akçay ise yapılan ilk müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Akçay hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri hastanenin morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA