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Konya'da Motosiklet Hırsızlığı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

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Konya'da bir motosiklet, evin önünden çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Motosikletin sahibi durumu polise bildirdi.

Konya'da bir motosiklet park edildiği evin önünden çalındı. Hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz perşembe günü saat 03.05 sıralarında merkez Karatay ilçesi Karaciğan Mahallesi Kordon Sokak'taki bir apartmanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Esat Yalçınkaya 42 CGJ 90 plakalı motosikletini akşam evinin önüne direksiyon kilidi ve zincir kilitleri ile kilitleyerek bıraktı. Sabah işe giden Yalçınkaya, eşinin telefonu ile motosikletin çalındığını öğrenince durumu polise bildirdi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, motosikleti çalan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Motosiklet hırsızlığı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin 5 dakikada motosikletin kilitlerini kırdıktan sonra itekleyerek bahçeden çıkarması, motosikleti çalıştırmak için uğraşması ve motosikleti çalıştırdıktan sonra gidişi yer alıyor.

"5 dakika içerisinde düz kontak yapıyor"

Çalınan motosikletin sahibi Esat Yalçınkaya, "Kendi biriktirdiğimiz paramız ile aldığımız motorumuz çalındı. Biz en son akşam 10 sıralarında gördük motoru. Tam yerinde duruyordu. Direksiyon kilidi de takmıştım. Eşim sabah 11 gibi haber etti, motor yok diye. Ondan sonrasında polise haber verdik. Polisler geldi, kameralara baktı. Gece 03.05'de bir şahıs tarafından çalındı. Şapkalı, spor ayakkabılı, kareli gömlekli, ince, zayıf bir şahıstı. Kendi eliyle koymuş gibi buradan alıyor. Sola dönüyor, çeşmenin önünde bekliyor. 5 dakika içerisinde düz kontak yapıyor. Çalıştırdıktan sonra da sol tarafa doğru ters yönden gidiyor. Hüzünlüyüz. Bu devirde kolay para kazanılmıyor" dedi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Konya Güvenlik Hırsızlık 3.Sayfa Güncel Haberler

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