Konya'da Motosiklet Denetimlerinde 29 Milyon TL Cezai İşlem

Konya'da Motosiklet Denetimlerinde 29 Milyon TL Cezai İşlem
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Konya'da son 1 ayda yapılan denetimlerde 26 bin 907 motosiklet ve sürücüsü kontrol edildi, 5 bin 431 kural ihlali nedeniyle 29 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Konya'da son 1 ayda yapılan denetimlerde yaklaşık 27 bin motosiklet ve sürücüsü kontrol edilirken, 29 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 Nisan-13 Mayıs tarihlerinde 26 bin 907 motosiklet ve motorlu bisiklet ile sürücüsünü kontrol etti. Yapılan kontrollerde kural ihlali yapan toplam 5 bin 431 araca ve sürücüsüne 29 milyon 42 bin 847 TL idari para cezası uygulandı, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 470 motosiklet trafikten menedilerek otoparka çekildi. Motosiklet sürücülerinin trafik kurallarına uyması konusunda uyarılarda bulunulurken, denetimlere kesintisiz şekilde devam edileceği belirtildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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