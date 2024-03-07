Konya'da motosiklet çöp konteynerine çarptı: 2 kişi ağır yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde motosikletin çöp konteynerine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Karşıyaka Mahallesi Celal Atik Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. (18) idaresindeki 42 ASE 444 plakalı motosiklet yol kenarında bulunan çöp konteynerine çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet metrelerce sürüklenirken motosiklet sürücüsü H.K. ve arkada bulunan M.M.A. ağır yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Motosiklet sürücüsü H.K.'nin Konya'ya sevk edildiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA