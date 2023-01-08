Konya'da mobilya atölyesinde yangın 3. Sayfa Haberleri Konya'da bir mobilya atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü. Konya'da bir mobilya atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü. Yangın, saat 23.15 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Yeşilköy Sokak'ta bulunan bir mobilya atölyesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, atölyede henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri aldı. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla yangın büyümeden söndürüldü. İş yerinde maddi hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - KONYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Selçuklu İtfaiye Konya 3. Sayfa Haberler

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