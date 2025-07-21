Konya'da Minibüs Takla Attı: 4 Yaralı

Konya'da Minibüs Takla Attı: 4 Yaralı
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Konya'nın Karapınar ilçesinde bir minibüsün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Kazanın nedenleri üzerinde çalışma başlatıldı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde minibüsün takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Karapınar-Ereğli Karayolu üzerinde Kesmez Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A. idaresindeki 35 AV 0623 plakalı minibüs, Karapınar'dan Ereğli yönüne giderken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje devrildi. Kazada minibüs sürücüsü H.A. ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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