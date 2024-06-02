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Konya'da minibüs demir bariyerlere çarptı

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Konya'nın Kulu ilçesinde minibüsün demir bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında araç kullanılamaz hale gelirken, araçta bulunan 5 kişi kazadan yara almadan kurtuldu.

Konya'nın Kulu ilçesinde minibüsün demir bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında araç kullanılamaz hale gelirken, araçta bulunan 5 kişi kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Ankara- Konya kara yolu üzeri Ömeranlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Konya'daki yakınlarının nişan merasimine katılmak üzere yola çıkan H.E. idaresindeki 06 DT 696 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu refüjdeki demir bariyerlere çaptı. Çarpmanın etkisiyle aracın ön kısmında büyük hasar oluştu. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kullanılamaz hale gelen araçta bulunan 5 kişi kazadan yara almadan kurtuldu. Yola saçılan aracın parçaları görevli ekipler tarafından temizlendi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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