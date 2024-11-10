Üye Girişi
Haberler

Konya'da Metruk Evler Ardışık Olarak Yandı

Konya'da Metruk Evler Ardışık Olarak Yandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Selçuklu ilçesinde, aynı sokakta bulunan üç metruk ev sırayla yanarak büyük paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri, son çıkan yangında alevlerin diğer evlere sıçramasını önleyerek yangını kontrol altına aldı. Yangınların nedenleri araştırılıyor.

Konya'da aynı sokak içerisinde bulunan 3 metruk ev farklı saatlerde sırayla yandı. Son çıkan yangında bir ev tamamen alevlere teslim olurken, alevler diğer evlere sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Akıncılar Mahallesi Ulaş Sokak üzerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 2 katlı metruk evde çıkan yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek diğer evlere sıçramadan kontrol altına alıp yangını söndürdü.

Öte yandan, aynı sokak içerisinde bulunan 2 metruk evin de gün içerisinde farklı saatlerde sırayla yandığı öğrenildi.

Yangınların çıkış sebebi araştırılıyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Narin davasında mahkemenin ara kararı açıklandı: Bir sonraki duruşma tarihi belli oldu

Narin davasında mahkemenin ara kararı açıklandı

 Yüksel Güran mahkemede konuştu, baba Arif Güran haykırarak salondan çıktı

Yüksel Güran konuştu, baba Arif Güran haykırarak salondan çıktı

 Ankara Büyükşehir, Ebru Gündeş konserinin maliyetini açıkladı

Ankara Büyükşehir, Ebru Gündeş konserinin maliyetini açıkladı
21 Ağustos'ta nerede ne yaptığını tam olarak hatırlamayan sanıklara tokat gibi sözler

21 Ağustos'ta nerede, ne yaptığını tam olarak hatırlamayan sanıklara tokat gibi sözler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manisa elektrik kesintisi! 10-11 Kasım Akhisar, Turgutlu, Yunusemre elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 10-11 Kasım Küçükçekmece, Pendik, Ümraniye, Esenyurt elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 10-11 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Meram, Selçuklu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 10-11 Kasım Karabağlar, Bornova, Buca elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Real Madrid Osasuna maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Real Madrid Osasuna geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları ve sözleri Taksim metro intihar girişimi SON DAKİKA! 10 Kasım saat 9.05'te niye siren çalıyor? Brighton Manchester City maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Brighton Manchester City maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 11 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Oğlak, Balık, Yengeç burcu yorumu! 11 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Adana ASKİ su kesintisi! 10-11 Kasım Yüreğir, Çukurova, Seyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.