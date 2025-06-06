Konya'da Metruk Binada Yangın Paniği

Konya'da Metruk Binada Yangın Paniği
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Konya'nın Selçuklu ilçesinde metruk bir binada çıkan yangın, halk arasında paniğe yol açtı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Konya'da metruk binada yangın paniği

KONYA - Konya'da metruk bir binada çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, saat 13.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Hocacihan Mahallesi Elyazı Sokak'ta çıktı. Edinilen bilgiye göre, metruk bir binadan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangında yükselen dumanlar kentin birçok noktasından görüldü.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARDA AKIN AKKOCA - 3.Sayfa
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