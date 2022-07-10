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Konya'da merdivenlerden düşen çocuk ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Konya'da merdivenlerden düşen çocuk ağır yaralandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde merdivenden düşen 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde merdivenden düşen 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Olay, Kızılcalar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, M.E.İ. (4) evlerinde bulunan merdivenden düşerek ağır yaralandı. Yakınları tarafından hemen Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya'ya sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Seydişehir Konya 3. Sayfa Haberler

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