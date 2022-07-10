Konya'da merdivenlerden düşen çocuk ağır yaralandı Konya'nın Seydişehir ilçesinde merdivenden düşen 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Konya'nın Seydişehir ilçesinde merdivenden düşen 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Olay, Kızılcalar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, M.E.İ. (4) evlerinde bulunan merdivenden düşerek ağır yaralandı. Yakınları tarafından hemen Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya'ya sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Seydişehir Konya 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Konya'da merdivenlerden düşen çocuk ağır yaralandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.