Konya'da menhol kapaklarına dadanan hırsızlar kamerada - Haberler

Konya'da menhol kapaklarına dadanan hırsızlar kamerada

KONYA - Konya'da gece saatlerinde araçlarıyla çıkarak tenha bölgelerdeki menhol kapaklarına dadanan hırsızlardan biri polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı. Yapılan hırsızlık anıysa olayı fark eden bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Karatay İlçesi Çatalhüyük Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 kişinin menhol kapağını çaldığı ihbarı gelmesi üzerine Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemelerde hırsızlık olayında kullanılan aracın sahibinin B.N. olduğunu tespit eden ekipler, şüpheliyi kısa sürede yakaladı. İlk ifadesinde hırsızlık olayını kabul eden şüpheli, arkadaşı Ş.H. ile birlikte olduğunu ve Ş.H.'nin çalınan kapağı sattığını itiraf etti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.N. adliyeye sevk edilirken, Ş.H.'nin de yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yaşanan hırsızlık olayı ise, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde 2 kişinin araçla gelip menhol kapağını çalarak bagaja yükledikleri, daha sonra olay yerinden uzaklaştıkları yer alıyor.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa