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Konya'da Mazot Deposunda Patlama: Usta Yaralı Olmadan Kurtuldu

Konya'da Mazot Deposunda Patlama: Usta Yaralı Olmadan Kurtuldu
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Konya'daki bir sanayi sitesinde mazot deposuna kaynak yaparken meydana gelen patlama, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kaynak ustası, koruyucu maske sayesinde yara almadan kurtuldu.

Konya'da bir sanayi sitesinde mazot deposuna kaynak yapıldığı sırada patlama meydana geldi. Kaynak maskesi ile tedbirli olarak çalışan usta olaydan yara almadan kurtulurken, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, kamyonetin kasasında sanayide bir tamirhaneye getirilen tırın mazot deposunu tamir etmek isteyen usta işe koyuldu. Kaynak ustası başına koruyucu kaynak maskesini taktıktan sonra kaynak yapmaya başladı. Bir süre sonra deponun içinde kalan mazot sebebiyle patlama yaşandı. Kaynak ustası patlamanın şiddetiyle savrularak yere düştü. Taktığı koruyucu maske sayesinde usta olaydan yara almadan kurtuldu. Patlamanın gürültüsünü duyan çevredekiler ise dükkana yardıma geldi.

Patlama anı saniye saniye iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülülerde; ustanın kaynak yapması, bir anda alev alıp patlama anı ve sonrasında yaşanan panik yer alıyor. - KONYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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