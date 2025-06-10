Konya'da Mayıs Ayında 812 Trafik Kazası Kaydedildi

Konya'da polis ekiplerinin sorumluluk bölgesinde geçtiğimiz mayıs ayında 812 ölümlü-yaralamalı, 843 maddi hasarlı trafik kazası meydana gelirken, 11 kişi hayatını kaybetti.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından mayıs ayı trafik istatistik bülteni yayınlandı. Bu çerçevede, Konya'da polis ekiplerinin sorumluluk bölgesinde mayıs ayında toplam bin 655 kaza yaşanırken, bunlardan 812'si ölümlü-yaralamalı, 843'ü maddi hasarlı kaza olarak kayıtlara geçti. Bu kazalarda 11 kişi hayatını kaybetti, bin 157 kişi yaralandı.

2025 yılının ilk 5 ayında ise Konya'da polis sorumluluk bölgesinde 3 bin 310 ölümlü-yaralamalı, 4 bin 48 maddi hasarlı kaza meydana geldi. Bu kazalarda 43 kişi hayatını kaybederken, 4 bin 841 kişi de yaralandı. - KONYA