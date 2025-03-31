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Konya'da Matbaada Yangın Çıktı

Konya'da Matbaada Yangın Çıktı
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Konya'nın Selçuklu ilçesindeki bir matbaada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Konya'da matbaada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.

Yangın, saat 21.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi Elmalı Caddesi üzerindeki bir matbaada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, matbaada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Adrese gelen polis ve itfaiye ekipleri tarafından iş yerinde bulunan vatandaşlar tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. İş yerinde soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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