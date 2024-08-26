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Konya'da market sahibinden 17 yaşındaki çalışanına iğrenç taciz

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Konya'da bir market sahibi, 17 yaşındaki genç çalışanını taciz etti. Daha önce de defalarca sözlü tacize maruz kalan genç kız, yaşadığı olayı belgelemek için telefon kamerasını kolilerin arasına yerleştirdi. Taciz anını kaydeden genç kız, 40 yaşındaki patronunun iğrenç hareketlerine karşılık kanıt elde etti.

Defalarca sözlü tacize maruz kalan market çalışanı genç kız, telefon kamerasını kolilerin arasına yerleştirdi. 17 yaşındaki çalışan tam o esnada 40 yaşındaki patronu tarafından tacize uğradı.

Mide bulandıran taciz olayının adresi bu kez Konya. Daha önce pek çok kez patronunun sözlü tacizine maruz kalan genç kız, telefon kamerasını kolilerin arasına yerleştirerek yaşadığı olayı anbean kaydetti. 40 yaşındaki patronunun hareketlerinden şüphelenen 17 yaşındaki çalışan o esnada patronu tarafından tacize uğradı.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

Sahibinden Konya 3.Sayfa Haberler

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