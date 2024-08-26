Konya'da market sahibinden 17 yaşındaki çalışanına iğrenç taciz

Defalarca sözlü tacize maruz kalan market çalışanı genç kız, telefon kamerasını kolilerin arasına yerleştirdi. 17 yaşındaki çalışan tam o esnada 40 yaşındaki patronu tarafından tacize uğradı.

Mide bulandıran taciz olayının adresi bu kez Konya. Daha önce pek çok kez patronunun sözlü tacizine maruz kalan genç kız, telefon kamerasını kolilerin arasına yerleştirerek yaşadığı olayı anbean kaydetti. 40 yaşındaki patronunun hareketlerinden şüphelenen 17 yaşındaki çalışan o esnada patronu tarafından tacize uğradı.