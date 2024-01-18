Konya'da LPG Tanklarından Kilolarca Uyuşturucu Çıktı

Konya'da Narkotik ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda iki aracın LPG tanklarının içerisinden kilolarca uyuşturucu çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonları devam ediyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri zehir tacirlerini yakalamak için sürdürdüğü çalışmalarda şüphelendiği 2 aracı kent merkezi girişinde durdurdu. Narkotik köpeği eşliğinde araçlarda yapılan aramalarda her iki aracın LPG tankından toplam 34 parça halinde 26 kilo 250 gram skunk maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA