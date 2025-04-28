Konya'da LNG Tankerindeki Sızıntı Paniğe Sebep Oldu

LNG dolu tankerdeki sızıntı paniğe neden oldu

Tanker, patlama tehlikesi sebebiyle polis ve itfaiye eşliğinde şehir dışına çıkarıldı

KONYA - Konya'da LNG dolu tankerde meydana gelen gaz sızıntısı paniğe neden oldu. Mahalle arasındaki boş olan pazar yerinde park halinde olan LNG tankeri patlama ihtimali sebebiyle polis ve itfaiye eşliğinde önlem alınarak şehir dışına götürüldü.

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Mete Sokak üzerinde bulunan pazar yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 NHP 99 plakalı İpragaz LNG dolu tankerden gelen gaz kokusunu hisseden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri gaz sızıntısı olan tankerin içerisindeki yüksek basıncı tespit etti. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu tankerdeki basınç azaltıldı. Arıza olduğu değerlendirilen tankerin patlama tehlikesi sebebiyle şehir dışına çıkarılmasına karar verildi. Polis ve itfaiye ekipleri güvenlik önlemleri alarak tankeri konvoy eşliğinde şehir dışına çıkardı.