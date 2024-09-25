Konya'da Lastiği Patlayan Kamyonet Devrildi: 2 Yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde lastiği patlayan kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Karapınar - Ereğli Kara yolunun 20. kilometresinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, R.E. yönetimindeki 42 AJF 367 plakalı kamyonet, Kesmez Mahallesi'nde aracın lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak yol ortasına devrildi. Kazada kamyonet sürücüsü ve araçta bulunan yolcu yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA