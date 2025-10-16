Haberler

Konya'da Kuyumcudan 1.2 Milyon Lira Değerinde Altın Yüzük Çalındı
Konya'da bir kuyumcudan, çarşaflı üç kişinin gerçekleştirdiği hırsızlık olayında 1 milyon 200 bin lira değerinde altın yüzük çalındı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, şüphelilerden biri kuyumcu ile konuşarak dikkat dağıtırken, diğeri vitrinden yüzükleri çaldı.

Konya'da bir kuyumcuya gelen üç kişiden ikisi sarrafı oyalarken, biri vitrinde bulunan 1 milyon 200 bin lira değerindeki çok sayıda altın yüzüğü çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsızlık olayı, geçtiğimiz pazartesi günü sabah saatlerinde Tarihi Bedesten Çarşısında bir kuyumcuda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, çarşıda bulunan bir kuyumcuya çarşaflı vaziyette kendini gizleyen üç kişi geldi. Bunlardan kadın olduğu düşünülen birisi kuyumcu ile konuşarak bir şeylere bakmak bahanesi ile oyalarken, biri diğerini kolladı, üçüncü şüpheli ise eğilip vitrinde sergilenen bir tabla altın yüzüğü tablayla birlikte çaldı. Şüpheli, yüzükleri tablasıyla çarşafın altına gizlerken, üç şüpheli de kuyumcudan ayrıldı. Kuyumcu çalışanı bir süre sonra vitrindeki yüzüklerin sergilendiği tablalardan birinin olmadığını fark etti. Bunun üzerine durum polise bildirildi. Polis ekipleri kuyumcuda geniş çaplı inceleme yaparak şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Çalınan altın yüzüklerin değerinin yaklaşık 1 milyon 200 bin lira olduğu belirtildi.

Hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Öte yandan, kuyumcuda yaşanan hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çarşaflı 3 kişiden birinin kuyumcu çalışanı ile konuşarak bir şeylere bakmaya çalışması, birisinin vitrinden yüzüklerin bulunduğu tablayı alması, diğerinin de onu gizlemek için çalıştığı görülüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
