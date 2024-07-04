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Konya'da Kuşların Çarptığı Yüksek Gerilim Tellere Sıçrayan Yangın Söndürüldü

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Konya'nın Karapınar ilçesinde yüksek gerilim tellerine çarpan kuşlar nedeniyle çıkan anız yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında yaklaşık 30 dekar hasat edilmiş hububat tarlası zarar gördü.

Konya'nın Karapınar ilçesinde yüksek gerilim tellerine çarpan kuşlar nedeniyle çıkan anız yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, ilçeye bağlı Sazlıpınar Mahallesinde bulunan bir tarlada çıktı. Edinilen bilgiye göre, tarlanın kenarında bulunan yüksek gerilim teline çarpan kuş nedeniyle çıkan kıvılcım anıza sıçradı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine, yangın mahalline itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını çevresindeki hasat edilmemiş ekinlere sıçramadan söndürdü. Yangında yaklaşık 30 dekar hasat edilmiş hububat tarlası zarar gördü. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Karapınar İtfaiye Konya Çevre 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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